Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ferrari gibi lüks araçların Türkiye’ye vergisiz olarak giriş yapıp usulsüz kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık kaynakları, bazı şirketlerin yurt dışından getirilen araçları “T” plakayla piyasaya sürdüğünü belirtti. Mevzuata göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen kişisel araçlar Türkiye’de en fazla 24 ay kalabiliyor; bu süre 2015 yılında önceki 6 aydan 24 aya yükseltildi. Ancak, bu araçları sadece getiren kişi veya kurumun kullanma hakkı bulunuyor.

Vergisiz yurda sokulan araçlar

Türkiye’ye vergisiz şekilde sokulan araçların, yasalara göre 2 yıl içinde yeniden yurtdışına çıkarılması gerekiyor. Ancak yapılan incelemelerde bazı şirketlerin bu süreyi aşarak lüks otomobilleri usulsüz şekilde Türkiye’de piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetimlerinde, bu araçların “prototip” ya da “yol testi” gerekçesiyle alınan “T” plakalarla trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle vergiden muaf tutulan lüks araçlar, hiçbir yasal yükümlülük yerine getirilmeden yollarda kullanıldı. Maliye müfettişleri, bu araçları ülkeye getiren ve yasa dışı şekilde kullandıran firmaları mercek altına aldı. Bakanlık, vergi kaybına yol açan bu tür uygulamalara karşı soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyor.