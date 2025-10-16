Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi dikkat çeken bir maddeye sahne oldu. Belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim ve işsizlik sigortası borçlarına karşılık 8 taşınmazın devrini içeren önergeyi meclise sundu. Söz konusu madde, meclis üyelerinin oylarıyla ilgili komisyonlara sevk edildi.

PRİM VE İŞSİZLİK BORÇLARINA KARŞILIK

Son dönemlerde belediyeye bağlı şirketlerde çalışan işçilerin “havuzda bekletilmesi” nedeniyle tartışmalar yaşanırken, bu kez mali tabloya ilişkin önemli bir adım geldi. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan önergeye göre, belediyenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlerin SGK prim ve işsizlik borçlarına karşılık taşınmaz devri yapılması planlanıyor.

SGK'YE DEVİR

Önergede, “Belediyemizin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlerin SGK prim ve işsizlik borcuna karşılık olarak, 5510 sayılı Kanunun Geçici 41. maddesi kapsamında önerge ekinde belirtilen taşınmazların Belediyemiz Encümenince uygun görülecek şartlar ve bedeller karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına devir işleminin yapılması hususunun görüşülmesi” ifadeleri yer aldı.

EN DİKKAT ÇEKEN DİKİLİ İLÇESİ

Devir kapsamındaki taşınmazların İzmir’in Bornova, Çiğli, Buca, Güzelbahçe ve Dikili ilçelerinde bulunduğu öğrenildi. Bu taşınmazlar arasında yüzölçümü en geniş olanı ise Dikili Çandarlı Mahallesi 559 ada 1 parselde yer alan 43 bin 32 metrekarelik alan olarak öne çıkıyor.

Komisyon görüşmelerinin ardından maddenin önümüzdeki birleşimlerde tekrar meclis gündemine gelmesi bekleniyor.