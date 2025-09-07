Son Mühür- Özellikle, inşaat ve savunma sanayisinin etkisiyle yılın 2.çeyreğinde yüzde 4.8'lük büyüme rakamına ulaşan Türkiye ekonomisinde konkordato başvurularındaki artış ise endişe yaratıyor.

''TÜİK tarafından açıklanan ekonomik büyüme rakamları hiç objektif gözükmemekte.'' hatırlatmasında bulunan Mali Müşavir Mehmet Toptaş,

''Cumhuriyet kurulduğundan beri birçok ekonomik kriz, uygulanan ambargolar, depremler de bile hiç bu kadar şirket iflasları ve konkordatolar ile karşılaşmamıştık.



Maliye bakanımız Mehmet Şimşek vergi oranlarını artırarak, hedeflenen idari para cezalarını öngörüsünün en az 5 katı gelir elde etmesine, sürekli artan akaryakıt zamlarına rağmen zengin devlet, fakir millet yarattığının farkında hala değil.'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.



Firmalar iflasa sürükleniyor...



''Daha geçen aya kadar bine yakın şirket Konkordato ilan ederken bu rakam şimdi 2000'lere yaklaştı. Her konkordato onlarca ve yüzlerce firma ve şahısın finansman sıkıntısı ve hatta iflasına sebep olmaktadır.'' diyen Toptaş,

''Şirket iflasları işsizliği de körükleyecek olduğundan sosyal sorunlar artacak, zaten cezaevlerinde yatacak yer olmayan sayıdaki tutuklu ve mahkum sayısını da artıracaktır.

Devletler vergiyi bir silah olarak asla kullanmamalı, sosyal yönünü de düşünmeli.. Piyasada fiyat istikrarını polisiye tedbirleri ile de çözemeyiz.

Bu yıl ikinci çeyrekte açıklanan büyüme rakamının 4.8 olmasını objektif göremeyiz.

Şirketler batarken ekonomi asla büyümez.'' uyarısında bulundu.