Son Mühür- Levent Piriştina’nın başkanlığı döneminde Buca Belediyesi’ne kazandırılan arsa, Görkem Duman döneminde borçların kapatılması konusunda aracılık edecek gibi görünüyor.

Mülkiyeti Buca Belediyesi iştiraki olan Üzüm Kent İmar ve Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.’ye ait olan 8 kata kadar imarlı 4 bin 624 metrekarelik arazi 15 Ağustos tarihinde 170 milyon TL bedelle ihaleye çıkarılmıştı.

İhaleye tek firmanın katılması gerekçesiyle iptal edildiğini belirten Üzümkent Müdürü Barış Özrençber, ‘’26 Ağustos tarihinde yeni bir ihaleye çıktık. Bu kez iki firma katıldı ve ihale 181 milyon TL bedelle sonuçlandı. Pazartesi günü resmi işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz’’ mesajı verdi.

Üç aydır maaşlarda sıkıntı yaşanıyor...

Yaklaşık iki bin emekçinin maaşlarını ödemekte zorlanan Görkem Duman yönetimindeki Buca Belediyesi daha önce de Erhan Kılıç döneminde satın alınan Gece pazarını 350 milyon TL bedelle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devretmişti. On taksit halinde ödenmesi gereken parayla ilgili sıkıntılar yaşandığı konuşuluyor.

Buca Belediyesi’nin kasasına girecek 181 milyon TL’nin emekçilerin bir aylık alacağına denk geleceği belirtiliyor.