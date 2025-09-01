Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Marmara Denizi’nde 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından balıkçılar “vira bismillah” diyerek denize açıldı. Bandırma Körfezi’nde avlanan tekneler, sezonun ilk gecesinde yaklaşık 500 kasa sardalya yakaladı.

Sardalyalar Bursa ve İstanbul’a gönderildi

Yakalanan sardalyalar, Bandırma Su Ürünleri Hali’ne getirildikten sonra Bursa ve İstanbul’daki hallere sevk edildi. Sardalyaların kısa sürede tüketiciyle buluşması bekleniyor.

Balıkçılardan sezon umudu

Balıkçılardan Emin Gürer, uzun bir aranın ardından ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Denizde bol miktarda sardalya bulunduğunu aktaran Gürer, “Diğer balık türleriyle ilgili henüz bir gelişme yok. Bandırma Körfezi’nde sardalya bu yıl bereketli görünüyor. Sezon genelinde sardalya, hamsi ve istavrit bol olacak.” dedi.