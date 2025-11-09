Son Mühür- Malezya'da içinde göçmenler olduğu belirtilen üç tekneden birinin kötü hava şartları nedeniyle battığı anlaşıldı.

Malezya Deniz Otoritesi, Tayland-Malezya sınırı yakınlarında bir teknenin batması sonucu yüzlerce kişinin kaybolduğunu, 10 kişinin sağ kurtulduğunu ve bir cesedin bulunduğunu bildirdi.

Malezya'nın kuzeyindeki Kedah ve Perlis eyaletlerinin yetkilileri yaklaşık 300 kişilik büyük bir gemiyle sınıra yaklaşan göçmenlerin daha sonra üç tekneye geçtiğini belirledi.

Diğer iki teknenin durumunun ise henüz bilinmediği, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şu ana kadar 10 kişi kurtarılabildi...



Şu ana kadar 10 kişinin kurtarıldığı ve kurtulanlar arasında üç Myanmarlı, iki Rohingyalı ve bir Bangladeşli erkeğin bulunduğunu, cesedin ise bir Rohingyalı kadına ait olduğu öğrenildi.

Çoğunluğu Budist olan Myanmar'dan Müslüman olan Rohingya azınlığına mensupların kötü muamele nedeniyle Malezya'dan kaçmaya çalıştığı belirtiliyor.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.