Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nde tarım arazilerinin büyük bölümünün İsrail saldırıları nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğünü açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ekili alanların yalnızca yüzde 13’ünün sağlam kaldığını, birçok alanın ise İsrail güçlerinin konuşlu olması nedeniyle erişilemez durumda olduğunu belirtti.

Yardımlar sınırlı girişlerle ulaştırılıyor

Haq, BM Uydu Merkezi verilerine göre meyve bahçeleri ve zeytin ağaçlarının büyük oranda yok olduğunu, tarım altyapısının yüzde 79 ila 89’unun zarar gördüğünü ifade etti. BM Dünya Gıda Programı, Gazze içindeki depolama kapasitesini üç katına çıkararak yardım dağıtımını güçlendirmeye çalışıyor. Ancak yardımlar hâlâ yalnızca iki sınır kapısından geçebiliyor ve kuzey veya güneyden doğrudan erişim sağlanamıyor. Haq, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin acil ihtiyaçlarını karşılayacak malzemenin hazır olduğunu, ancak giriş engelleri kaldırılmadığı sürece yardımların tam olarak ulaştırılamayacağını vurguladı. Ayrıca Gazze’de yüz binlerce ailenin kış mevsimi yaklaşırken barınma ihtiyacının acil olduğunu ifade etti.