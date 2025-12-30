Malatya genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, buzlanma ve don riskini beraberinde getiriyor. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler ve servis araçları için ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalar, velilerin tatil beklentisini artırıyor. Ancak yetkili mercilerden konuyla ilgili yapılan son açıklamalar, eğitim takviminin seyrini belirledi.

Valilikten Açıklama Geldi mi?

Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından alınan son bilgilere göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için henüz resmi bir kar tatili kararı alınmadı. Mevcut durumda Malatya merkez ve ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, hava koşullarının anlık olarak takip edildiğini ve olası bir olumsuzluk durumunda kamuoyunun resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceğini belirtiyor.

Valilik tarafından aksi yönde bir "kar tatili" duyurusu yapılmadığı sürece, okulların açık olacağı ve eğitimin aksamadan süreceği ifade ediliyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi, vatandaşların sadece Valilik ve Kaymakamlıkların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Meteoroloji'den Malatya İçin Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Malatya ve çevresinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi derecelere kadar düşmesi beklenirken, yer yer buzlanma olaylarına karşı tedbirli olunması isteniyor. Kar yağışının yoğunluğunu artırması veya buzlanmanın ulaşımı ciddi ölçüde tehdit etmesi durumunda, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplanarak yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor. Şimdilik 31 Aralık Çarşamba günü için "eğitime devam" kararı geçerliliğini koruyor.