Ünlü oyuncunun operasyon sonrası verdiği ifadede esrar kullandığını kabul etmesi, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Peki Cennetin Çocukları dizisinde İskender/Kamil karakterinin durumu ne olacak? İşte tüm detaylar.

Cennetin Çocukları dizisinde İskender neden yok

İsmail Hacıoğlu, 17 Şubat 2026 tarihinde gece saatlerinde dizi çekimleri için bulunduğu Ayvalık'taki ikametine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, oyuncunun evinde 33 gram marihuana ele geçirildi. Kan ve saç örnekleri alınarak ifadesi kaydedilen Hacıoğlu, ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı sürecinin ardından Cennetin Çocukları dizisinin set programı alt üst oldu. Yapım ekibi ilk olarak Hacıoğlu'nun bulunmadığı sahnelerin çekimini tamamladı. Ancak belirsizliğin sürmesi üzerine çekimler tamamen durduruldu ve Ayvalık'taki ekip İstanbul'a geri döndü.

Cennetin Çocukları Kamil öldü mü, karakter değişecek mi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, İsmail Hacıoğlu ile Cennetin Çocukları dizisinin yolları resmen ayrıldı. Yapım şirketi Motto Yapım, oyuncuyu kadrodan çıkarma kararı aldı. Dizinin kısa süre önce yayınlanan 23. bölüm fragmanında Hacıoğlu'na yer verilmemesi de bu kararın en somut göstergesi oldu.

Öte yandan dizinin daha önce çekimi tamamlanan iki stok bölümü yayın takvimi doğrultusunda ekrana gelecek. Hacıoğlu yalnızca bu bölümlerde izleyicilerin karşısına çıkacak. Sonraki süreçte dizinin yeni bir senaryo yapılanması ve farklı bir oyuncuyla yoluna devam etmesi bekleniyor. Ancak Kamil karakterinin ölüp ölmeyeceği ya da yerine başka bir oyuncunun getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi.

İsmail Hacıoğlu savcılık ifadesinde ne dedi

İsmail Hacıoğlu, savcılığa verdiği ifadede ilk kez Hollanda'da bulunduğu dönemde merak nedeniyle esrar denediğini belirtti. Oyuncu, mesleğinin getirdiği yoğun stres dönemlerinde rahatlamak amacıyla bu maddeye yöneldiğini ve esrar dışında herhangi bir uyuşturucu kullanmadığını aktardı. İfadesinde ayrıca kimseye yasaklı madde temin etmediğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğini söyledi.

İsmail Hacıoğlu kimdir

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babası, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu. Oyunculuk kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu da aynı sektörde faaliyet gösteriyor.

Sahneye ilk adımını ilkokul 5. sınıfta okul piyeslerinde atan Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ancak eğitimine ilk yıldan sonra devam etmedi.

Sinema kariyerine 2001 yılında Bana Şans Dile filmiyle başlayan Hacıoğlu, 2003'te Karşılaşma filmiyle büyük çıkış yakaladı. Bu performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Oyuncu" ödülünü kazandı. 2010 yılında ise Çakal filmindeki rolüyle 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Televizyon kariyerinde Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Mehmetçik Kut'ül Amare, Mahkum ve Cennetin Çocukları gibi yapımlarda rol alan Hacıoğlu, sinema tarafında da Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Cem Karaca'nın Gözyaşları gibi önemli filmlerde izleyiciyle buluştu.

Özel hayatına bakıldığında, 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlenen Hacıoğlu, bu evliliğini 2015'te noktaladı. 2016 yılında ise Duygu Kaya ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.