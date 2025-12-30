Dizinin sıkı takipçileri, 31 Aralık Çarşamba akşamı ekran başında sevdikleri karakterleri göremeyince arama motorlarında "Eşref Rüya bitti mi?", "Yeni bölüm neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Televizyon dünyasında yılbaşı haftasının getirdiği rutin planlama değişiklikleri, Eşref Rüya'nın yayın takvimini de doğrudan etkiledi. Kanal yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, dizinin merakla beklenen 28. bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. Yılbaşı gecesi olması sebebiyle kanallar, genellikle dizilerin yeni bölümleri yerine özel eğlence programlarına veya film kuşaklarına yer vermeyi tercih ediyor. Bu stratejik hamle, hem izleyicinin yılbaşı eğlencesi talebini karşılıyor hem de reklam sezonu geçişlerinde kanallara esneklik sağlıyor.

Eşref Rüya Neden Yayınlanmıyor?

31 Aralık 2025 tarihinin yılbaşı gecesine denk gelmesi, Kanal D'nin yayın akışında köklü değişikliklere gitmesine neden oldu. Bu özel gecede izleyicilerin karşısına dizi draması yerine daha eğlenceli ve müzikli içeriklerle çıkmayı hedefleyen kanal, Eşref Rüya'ya bir haftalık zorunlu ara verdi. Dizinin yayın saatinde, izleyicilere keyifli anlar yaşatması hedeflenen "Şarkılar Bizi Söyler" programının yılbaşına özel hazırlanan kolaj bölümü ekranlarda olacak. Bu durum, dizinin final yaptığı veya yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor; sadece takvimsel bir erteleme söz konusu.

28. Yeni Bölüm Ne Zaman?

Eşref Rüya izleyicilerinin merakla beklediği 28. bölüm tarihi de netleşti. Verilen bir haftalık aranın ardından dizi, kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek. Planlamada bir değişiklik olmadığı takdirde, Eşref Rüya'nın yeni bölümü 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. İzleyiciler, hikayenin gidişatını ve karakterlerin akıbetini öğrenmek için bir hafta daha sabretmek durumunda kalacak.

31 Aralık Kanal D Yayın Akışı

Kanal D, yılın son gününde izleyicilerine dolu dolu bir program sunuyor. Sabah kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" ile başlayan akış, gün boyu sevilen dizilerin tekrarları ve gündüz kuşağı programlarıyla devam edecek. Akşam saatlerinde ise yılbaşı coşkusunu yansıtacak yapımlar öne çıkıyor. İşte 31 Aralık Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak yapımların listesi:

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yılbaşı Özel Kolaj)

23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

00:30 Çok Akustik