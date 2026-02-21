İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren Florya, Beykoz Koru, Çırpıcı, Dragos gibi İBB sosyal tesisleri, her ramazan olduğu gibi bu yıl da iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor. Ancak artan gıda maliyetleri ve işletme giderleri nedeniyle menü fiyatlarına yüzde 27'ye varan oranda zam yapıldı. İşte 2026 yılı güncel İBB iftar menüsü fiyatları ve tüm detaylar.

2026 İBB sosyal tesis iftar menü fiyatı ne kadar?

İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantılarında oy çokluğuyla kabul edilen yeni ücret tarifesine göre, sosyal tesislerde iftar menüsü fiyatları menü tercihine göre farklılık gösteriyor. Güncellenen kişi başı fiyatlar şu şekilde:

Kırmızı etli iftar menüsü: 700 TL (eski fiyat 550 TL — yüzde 27,27 artış)

Beyaz etli iftar menüsü: 500 TL (eski fiyat 400 TL — yüzde 25 artış)

İftariyelik tabağı: 115 TL (eski fiyat 105 TL — yüzde 10 artış)

Tüm fiyatlara KDV dahil olup, İBB'ye bağlı tüm sosyal tesislerde geçerli. En dikkat çekici artış kırmızı etli menüde yaşanırken, iftariyelik tabağındaki zam oranı nispeten sınırlı kaldı.

İBB sosyal tesislerde iftar menüsünde neler var?

İBB sosyal tesisleri iftar menüsü, geleneksel ramazan lezzetlerini içeren zengin bir set menü olarak hazırlanıyor. Menü genellikle iftariyelik tabağı ile başlıyor; hurma, zeytin çeşitleri, peynir, pastırma, tereyağı, domates ve salatalık gibi klasik başlangıçlar sofrada yerini alıyor. Ardından mercimek veya yoğurt çorbası servis ediliyor.

Kırmızı etli menüde ana yemek olarak ızgara köfte, bonfile ya da etli yemek seçenekleri sunulurken, beyaz etli menüde piliç ızgara veya tavuklu yemek tercih ediliyor. Yanında pilav, bulgur, közlenmiş sebzeler ve mevsim salatası yer alıyor. Tatlı olarak sütlaç, güllaç, baklava veya irmik helvası gibi seçenekler ikram ediliyor. Ayran, şerbet, çay ve kahve de menüye dahil.

İBB sosyal tesislere iftar rezervasyonu nasıl yapılır?

İBB, 2026 ramazanı için sosyal tesislerde online rezervasyon sistemini devreye aldı. İftar organizasyonu planlayanlar tesislerrezervasyon.ibb.istanbul adresi üzerinden tercih ettikleri tesis ve tarihi seçerek yer ayırtabiliyor.

Rezervasyon sistemiyle ilgili öne çıkan detaylar şöyle: İlk etapta ramazanın ilk haftası için rezervasyon açılıyor, ardından her gün yeni bir tarih ekleniyor. Her bir rezervasyon en fazla 10 kişi ile sınırlı tutuluyor. Aynı hafta içinde aynı kişi adına ikinci bir rezervasyon yapılamıyor. İşlemler SMS doğrulama sistemiyle tamamlanıyor ve iptal işlemleri de yine SMS üzerinden gerçekleştiriliyor.

İBB sosyal tesis iftar fiyatlarına neden zam geldi?

İBB Meclisi tarafından kabul edilen zam kararının temel gerekçesi, son dönemde kırmızı et, beyaz et ve temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları olarak gösterildi. Artan işletme giderleri de fiyat güncellemesinin bir diğer nedeni. Zamlı tarifeye rağmen İBB sosyal tesisleri, özel restoranlara kıyasla hâlâ daha erişilebilir bir seçenek olma özelliğini koruyor. Ancak önceki yıllardaki "uygun fiyatlı iftar" algısının zayıfladığı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Özellikle kalabalık aileler için kişi başı 700 TL'lik kırmızı etli menü, ciddi bir bütçe kalemi anlamına geliyor.