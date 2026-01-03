Son Mühür- Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, kargo firmalarının gümrük müşaviri çalıştırma zorunluluğunda esneklik sağlarken, taşınan eşyaların ağırlık ve değer limitlerinde de önemli artışlara gidiyor.

Gümrük müşaviri istihdamında yeni şartlar

Yapılan değişiklikle, posta ve hızlı kargo işlemlerini yürüten şirketlerin operasyonel süreçlerini yönetebilmesi için gümrük müşaviri çalıştırma şartı yeniden düzenlendi. Yeni maddeye göre ilgili şirketler;

Bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam etmek,

Veya en az iki gümrük müşaviri ile sözleşme imzalamak,

Ya da en az iki gümrük müşavirinin görevlendirilmesi kaydıyla bir gümrük müşavirliği şirketiyle anlaşma yapmak zorundadır.

Ayrıca, Bakanlık bu sayıları (müşavir sayısını) ilerleyen dönemlerde düzenleme yetkisini de saklı tuttuğunu beyan etti.

İşlem limitleri iki katına çıkarıldı

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, gümrük işlemlerine konu olan eşyaların limitlerinde yapılan artış oldu. Sektörün önünü açması beklenen bu değişiklikle birlikte:

Daha önce 300 kilogram olan ağırlık limiti 600 kilograma,

15.000 Avro olan değer limiti ise 30.000 Avro’ya çıkarıldı.

Bu artışın, özellikle e-ihracat ve hızlı kargo yoluyla yapılan ticari faaliyetlerde büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Yürürlük tarihi ve uygulama

Tebliğde belirtilen gümrük müşaviri istihdamına ilişkin 1. madde, yayım tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Limit artışlarını içeren ve diğer idari hükümleri düzenleyen maddeler ise bugünden itibaren (3 Ocak 2026) geçerli olacak.

Düzenlemenin hükümlerini yürütme yetkisi Ticaret Bakanı’na verildi.