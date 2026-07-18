Malatya dün saat 6.20 sularında büyük bir depremle sarsıldı. Yürekleri ağza getiren deprem Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu.

Vatandaş sokağa döküldü

Korkutan o deprem sonrası vatandaş sokağa döküldü. Kısa süreli panik yaşanırken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.

Vali Yavuz: "Geçmiş olsun"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer vermişti.

Can kaybı ve yaralı yok

Kokulanın olmaması derin bir nefes aldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ne olmuştu?

Bu sabah saatlerinde Malatya depremle sallanarak uyanmıştı . Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre olarak kaydedilmişti.