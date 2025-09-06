Malatya’nın Akçadağ ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki çocuk annesi Emine Kolay, evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Eşi Y.K., eve geldiğinde mutfakta ağır yaralanmış halde bulduğu kadının yardımına hemen koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emine Kolay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Kolay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, şüpheli eşi Y.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.