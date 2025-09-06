Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, park halindeki üç kamyon ve bir tırın tamamen yanmasına neden oldu. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerinde adeta savaş alanı görüntüleri oluştu.

PARK HALİNDEKİ KAMYONDA BAŞLAYAN YANGIN DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI

Olay, Küçükbalıklı Mahallesi 2. Ordulu Sokak'ta dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden eve taşımacılıkta kullanılan bir kamyonun dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyondan sıçrayan kıvılcımlar, aynı sokakta park halindeki iki kamyon ve bir tırın da alev almasına neden oldu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamaların da yaşandığı yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, üç kamyon ve bir tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.