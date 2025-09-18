Son Mühür- Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Partili yetkililere tepkisini dile getirerek, delege seçim sürecindeki usulsüzlük iddialarını sert ifadelerle açıkladı.

Delege listesi krizi: “Üç gün önce attılar”

Toplantıda konuşan Başkan Göçer, delege listesinin kendisine seçim itiraz süresinin bitiminden sonra gönderildiğini belirterek, “Bugün delege seçiminde delege listesini delegelerin itiraf süresi bittikten sonra bana attılar. Üç gün önce attılar.” dedi. Göçer, bu sürecin şeffaf olmadığını savunarak il yönetimini eleştirdi.

İl başkanına tepki: “Kimden bir şey saklıyorsunuz?”

Göçer, Malatya İl Başkanı ile yaşadığı iletişime işaret ederek, “İl başkanı dün beni aradı. Yarın kongremiz var. Beni dün aradı. Bu ülkede siz kimden bir şey saklıyorsunuz? Delegelerin mi benden saklıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Belediye başkanı, il yönetiminin kendisini ve yerel dinamikleri dışladığını öne sürdü.

“Gece gündüz çalışıyorum”

Eleştirilerinin yanı sıra görev süresince yaptığı çalışmaları da sıralayan Göçer, mahallelerde yapılan temizlik, tuvalet yapımı ve metruk yapıların kaldırılması gibi hizmetleri örnek gösterdi. “Gece gündüz de çalışıyorum. Hiçbir ayrım da yapmadım.” diyerek hizmet odaklı siyaset yaptığını vurguladı.

“Alevi-sünni ayrımı yapmadan hizmet”

Yazıhan’daki hizmet dağılımına değinen Göçer, ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti: “Alevi sünni ayrımı yapmadan, biz hizmet yapıyoruz.

Buralar yıllardır hizmet almadığı için eşitlik ilçesi gereği hizmet gitmeyen yerlere öncelik veriyor.” Böylece hem muhalif hem de farklı inanç gruplarına yönelik hizmet anlayışını öne çıkardı.

“Beni yok göreni ben de yok görürüm”

Konuşmasının sonunda il yönetimine karşı kararlı bir duruş sergileyen Göçer, “Ama bugün bizi yok görenleri ben de yok görürüm. Açık söylüyorum. Giderseniz il başkanınıza söyleyin.

Beni yok göreni ben de yok görürüm.” sözleriyle tartışmalara karşı sert bir uyarı yaptı ve il yönetimiyle muhalefet edeceğini belirtti.