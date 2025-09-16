Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, Türkiye’nin Orta Doğu’da İsrail yayılmacılığı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Şamil Tayyar: İsrail Türkiye’ye saldırıyı tartışıyor

Yayınladığı açıklamasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmaya atıfta bulunan ve Fidan’ın doğru açıklamalarda bulunduğu belirten Şamil Tayyar, İsrail’in İran’dan, Katar’a bölgede bombalamadığı ülke kalmadığını ve sırada Türkiye’ye saldırıyı tartıştığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın da dediği gibi sadece Filistin meselesi değil İsrail yayılmacılığıyla karşı karşıyayız.

İran’dan Katar’a bölgede bombalamadığı ülke kalmadı neredeyse. Bir süredir Türkiye’ye saldırıyı tartışıyorlar. NATO üyesi olduğumuz için doğrudan saldırıya pek ihtimal verilmese de Suriye’de çatışma riski giderek artıyor. Güneyden Suriye’ye yaklaşık 40 kilometre derinlikte kara operasyonuna başladılar. Dürzileri, Nusayrileri, YPG’yi iç çatışmaya hazırlıyorlar, istihbarat, para ve silah desteği veriyorlar. Kıbrıs’ı da kaşıyorlar.” diye konuştu.

“Önce iç barış”

Son olarak, dış tehditlerden korunmak için Türkiye’de iç barışın tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Şamil Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiç umulmadık anda dışarıdaki gelişmeler, içerideki tüm tartışmaların önüne geçebilir. O sebeple içeride harareti düşürmek, mümkünse geniş kapsamlı iç tahkimatı oluşturmak gerekli diye düşünüyorum. Yani. İç barışı hangi ölçekte temin edebilirsek, dış tehditlere karşı bir o kadar elimiz güçlenir. Önce iç barış.”