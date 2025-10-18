Son Mühür- Son haftalarda magazin kulislerinde Burak Özçivit’in servetini elden çıkardığına dair çarpıcı söylentiler dolaşıyordu.

İddiaya göre, Özçivit Rolls-Royce da dahil olmak üzere sahip olduğu lüks otomobillerini, ayrıca Acarkent’teki iki evini satışa çıkarmıştı. Şile ya da Sapanca’da yaptırdığı özel villayı da satış listesine eklediği öne sürülmüştü.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” programında, oyuncunun profesyonel emlakçılar yerine yakın çevresini arayarak “uygun fiyata alır mısınız?” teklifinde bulunduğunu ileri sürmüştü. Bu gelişmeler, kamuoyunda “boşanma hazırlığı” ya da “yurt dışına taşınma” iddialarına neden olmuştu.

Yeni otomobiliyle Kuruçeşme’de görüntülendi

Tüm bu söylentilerin ardından Özçivit, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda yeni aldığı lüks aracıyla görüntülendi.

Oyuncunun aracını kendi kullandığı ve oldukça keyifli göründüğü dikkatlerden kaçmadı. Gazeteciler, iddialarla ilgili sorular yönelttiğinde ünlü oyuncu kısa ama net bir açıklama yaptı.

“Sürekli yalanlıyorum, konuşmaya değmez”

Hürriyet’in haberine göre, bir muhabirin “Tüm mal varlığınızı satıp yurt dışına taşınmaya mı hazırlanıyorsunuz?” sorusu üzerine Özçivit şu yanıtı verdi:

“Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Sürekli yalanlıyorum zaten çoğu haberi. Konuşmaya bile değmez.”