Türk sinemasının ve sahne sanatlarının önemli isimlerinden olan mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Güzelbeyoğlu için Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncular Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral ve Salih Kalyon’un yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı. Cenaze namazının ardından Güzelbeyoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Sanata ve hayata derin bir bakışı olan bir isimdi”

Cenazeye katılan oyuncu Tülin Oral, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlattı:

“Benden iki yaş büyüktü ve 40 yıllık arkadaşımızdı. Eşiyle birlikte çok uyumlu bir çiftti. İkisi de sanatın farklı dallarında yetenekliydi; eşi keman eğitimi almış bir müzisyen ve aynı zamanda yetenekli bir ressamdı. Son dönemlerde resmimi yapmayı planlıyordu ama nasip olmadı. Arif hem arkadaş olarak hem de meslektaş olarak her zaman uyumlu, zarif ve anlayışlı biriydi. Sanata bakışı ve hayata dair perspektifi çok değerliydi. ‘Yabancı Damat’ dizisinde birlikte çalıştık ve çok keyifli anılarımız oldu. Onunla sohbet etmek her zaman dünyamı açardı.”

“Çok yönlü bir sanatçı ve kıymetli bir ağabeydi”

Oyuncu Salih Kalyon da Güzelbeyoğlu’nun sanata olan katkılarını vurguladı:

“Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu’nda tanıştım. Tiyatronun kurucularından biriydi ve Başar Sabuncu’nun ‘Zemberek’ oyununda birlikte sahne alma fırsatımız oldu. Daha sonra ‘Bizimkiler’ dizisinin müziklerini hazırladı ve bazı bölümlerinde rol aldı. Kendisi çok değerli bir mimar, müzisyen ve çok yönlü bir sanatçıydı. Bizim için sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda ağabeyimiz ve aileden biriydi. Bugün aramızdan ayrıldı, ruhu şad olsun.”