Son Mühür / Yiğit Uzun - Ekrem İmamoğlu soruşturmasına ilişkin bazı haberlerde adının geçmesi üzerine Makyol İnşaat, Le Méridien Oteli’yle ilgili öne sürülen iddialara yönelik kapsamlı bir açıklama yaptı. Şirket, söz konusu olayların ne Makyol İnşaat’la ne de Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi ile bağlantısı bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada, otel binasının mülkiyeti Makyol’a ait olsa da tüm operasyonun Marriott International çatısı altındaki Le Méridien markası tarafından yürütüldüğü, rezervasyon ve konaklama süreçlerinin şirket tarafından görülmediği belirtildi. Soruşturmada adı geçen toplantılara dair Makyol’a geçmişte olduğu gibi o tarihlerde de hiçbir bilginin iletilmediği ifade edildi.

Makyol ayrıca, 2019’dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da bağlı kurumlarından yeni bir ihale almadığını hatırlattı. Haberlerdeki yorumların “bağlamından kopuk ve gerçeği tam yansıtmayan” nitelikte olduğu belirtilerek kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine tepki gösterildi.

Şirket, yargılama sürecine saygı duyduklarını, maddi gerçeklerin bağımsız mahkemelerce ortaya çıkarılacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.