Son Mühür / Yiğit Uzun - Singapur devletinin varlık fonu GIC, Rönesans Holding’in iştiraki Rönesans Gayrimenkul Yatırım’daki (RGYAS) paylarının bir kısmını elden çıkararak toplam 2,1 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. İşlem sonrası fonun şirketteki payı yüzde 18,377’den yüzde 13,846’ya geriledi.

Borsa İstanbul, satış haberine sert tepki verdi. RGYAS hisseleri güne yaklaşık yüzde 8 kayıpla başlarken, saat 16.03 itibarıyla düşüş yüzde 7,75 seviyesinde seyretti.

Fonun Türkiye macerası 2014’te başlamıştı

GIC, 2014 yılında Rönesans ile yaptığı anlaşmayla 250 milyon euro karşılığında şirketin yüzde 21,4 hissesini satın almıştı. Türkiye’deki büyük AVM projelerine ortak olan fonun Avrupa Gayrimenkul Bölge Başkanı Chris Morrish, o dönem Türkiye’ye olan ilgilerini “Büyüyen Türkiye piyasasının uzun vadede cazip fırsatlar sunacağına inanıyoruz” sözleriyle açıklamıştı.

850 milyar dolarlık dev fon

Mayıs 2025 itibarıyla 850 milyar dolar yöneten GIC; Citigroup, Monzo, UBS gibi dünya devlerinin de yatırımcıları arasında bulunuyor. Fonun Rönesans’taki payını azaltma adımı, piyasalarda “strateji değişikliği” yorumlarına yol açtı.

Hisse değeri satışla birlikte sarsıldı

Satış açıklamasının ardından RGYAS hisselerinde hızlı değer kaybı yaşandı. Öğleden sonra yapılan işlemlerde kayıp yüzde 7,75’i geçti.