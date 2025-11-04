Efeler'de düzenlenen operasyonda 260 bin doldurulmuş makaron, bandrol ve paketleme makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Girne Mahallesi'nde adrese baskın

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron satışına yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Girne Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde tespit edilen adrese baskın yapıldı.

260 bin doldurulmuş makaron bulundu

Adreste yapılan aramada 260 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 790 adet kesilmiş bandrol ve 1 adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi. Operasyonda Y.F. isimli şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.