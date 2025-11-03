Aydın'ın gözde turizm merkezlerinden Didim ilçesinde, çocukların güvenle vakit geçirdiği bir parkta üzücü bir vandalizm olayı yaşandı. Didim Belediyesi’ne ait ortak kullanım alanında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından büyük zarar verildiği tespit edildi. Belediye ekiplerinin yaptığı ayrıntılı incelemeler sonucunda, çocukların düşmelerine karşı güvenlik sağlayan kauçuk zemin kaplamalarının parktan sökülerek yakıldığı belirlendi.

Kamu malına zarar kabul edilemez: Yasal süreç başlatıldı

Olayın büyüklüğü karşısında harekete geçen Didim Belediyesi, yapılan tahribatın maliyeti ve manevi yükü ne olursa olsun, kamu malına verilen zararın hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini net bir dille ifade etti. Yaşanan bu adli vaka ile ilgili olarak tüm detayların titizlikle incelenmesinin ardından, sorumluların tespiti ve cezalandırılması için yasal sürecin derhal başlatıldığı duyuruldu.

Belediye, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, tahrip edilen bu alanların yalnızca bir mülk değil, tüm Didim halkının ortak yaşam alanı, ortak emeği ve ortak varlığı olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Kamu malına verilen zararın büyüğü küçüğü olmaz; her türlü zarar, hepimizin kaynaklarından çalınmış demektir," ifadelerine yer verildi. Belediye, bu tür eylemlerin yalnızca bütçeye değil, aynı zamanda çocukların temel oyun haklarına ve toplumsal huzura da zarar verdiğinin altını çizdi.

Belediye’den halkına çağrı: Geleceğimizden çalmayalım

Didim Belediyesi, kamuoyuna yönelik yaptığı çağrıda, tüm ilçe sakinlerini çevreye, parklara, yeşil alanlara ve diğer ortak kullanım tesislerine daha sıkı sahip çıkmaya davet etti. Yapılan paylaşımda, "Bu tür sorumsuz eylemler yalnızca bir parka yönelik bir saldırı değildir; hepimizin geleceğine, milli servetimize ve en önemlisi çocuklarımızın güvenliğine doğrudan zarar verir," mesajı iletildi.

Belediye, vatandaşların çevrelerindeki şüpheli durumları yetkili makamlara bildirmesinin önemini vurgularken, toplumsal dayanışmanın ve duyarlılığın, bu tür vandalizm olaylarının önlenmesinde kilit rol oynayacağını belirtti. Son olarak, "Geleceğimizden çalmak yerine, el birliğiyle daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Didim inşa edelim," çağrısıyla halkın bu sahiplenme sürecine aktif katılımı talep edildi.