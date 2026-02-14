Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir’de etkili olan sağanak yağış sırasında boş arazideki barakaya sığınan bir kişi, su seviyesinin yükselmesiyle bulunduğu yerde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyeden özverili müdahale

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak’ta meydana gelen olayda, 56 yaşındaki D.D. yaşadığı barakada çevresi suyla kaplanınca yardım çağrısı yaptı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, yükselen su nedeniyle zorlu bir kurtarma çalışması yürüttü.

Sırtında taşıyarak çıkardı

İtfaiye eri Alper Aksular, bel hizasına kadar yükselen suyun ortasında kalan D.D’yi sırtına alarak güvenli alana taşıdı. Ekip arkadaşlarının desteğiyle tamamlanan çalışmanın ardından mahsur kalan kişi sudan çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi

Güvenli alana alınan D.D’nin yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç bulunmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, kent genelinde yağışlara karşı çalışmalarını sürdürdü.