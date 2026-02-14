Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, İzmir’de gerçekleştirilen 18. Ulusal Genç Solist Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti. Üniversite kategorisinde sahne alan genç sanatçılar, sahne hâkimiyetleri ve teknik yeterlilikleriyle jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Birincilik ve üçüncülük geldi

Opera Anasanat Dalı öğrencilerinden Muhammed Gökberk Duru, bas kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Aynı anasanat dalından soprano İdil Meryem Karakuzu ise yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Öğrencilerin yarışma sürecindeki piyano eşliğini Misafir Öğretim Elemanı Aylin Özuğur Yalınız üstlendi.

Merkezi Sahne: Ahmed Adnan Saygun

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde düzenlenen yarışma, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen organizasyon, genç solistlerin performanslarına ev sahipliği yaptı.

Başarı üniversitede paylaşıldı

Yarışmada derece elde eden Muhammed Gökberk Duru ve İdil Meryem Karakuzu ile danışmanları Öğr. Gör. Başak Büyükuğurlu ve Misafir Öğretim Elemanı Aylin Özuğur Yalınız, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz tarafından kabul edildi. Akdeniz, öğrencileri ve akademisyenleri başarılarından dolayı tebrik etti.