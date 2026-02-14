Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sevgililer Günü haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, ilçede sosyal yaşamı canlandırdı. Her yaştan vatandaşı bir araya getiren programlar, Çiğli’de renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Komedi gecesi büyük ilgi gördü

12 Şubat’ta Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilen “Çiğli Komedi Akşamları – Sevgililer Günü Özel” programında sahne alan Emrah Bari, gündelik yaşam ve ilişkiler üzerine esprileriyle izleyicileri güldürdü. Salonu dolduran vatandaşlar, program boyunca kahkaha dolu bir akşam yaşadı.

Geceye şarkılarıyla eşlik eden Serkan Sakin, müzik performansıyla programa farklı bir renk kattı. Komedi ve müziğin bir araya geldiği etkinlik, Sevgililer Günü haftasına neşeli bir başlangıç oldu.

Romantik ezgilerle devam etti

13 Şubat akşamı düzenlenen “Aşka Dair Müzik Dinletisi”nde ise romantik şarkılar ön plana çıktı. Salonun dolduğu gecede, müzikseverler aşk temalı eserleri hep birlikte seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı dinleti, izleyicilerden beğeni topladı.

“Sevgiyi ve dayanışmayı büyütüyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede sosyal ve kültürel faaliyetlerin kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Yıldız, Sevgililer Günü haftasında düzenlenen etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeyi, sevgi, dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.