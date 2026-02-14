Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Güçlü Üretim İçin Tarım Eğitimleri” programı kapsamında Salep Yetiştiriciliği Eğitimi düzenlendi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda gerçekleştirilen eğitime 20 kişi katıldı.

Salep üretimi tüm yönleriyle anlatıldı

Ziraat Mühendisi Leyla Sakaroğlu’nun anlatımıyla ücretsiz olarak düzenlenen eğitimde, salep bitkisinin ekonomik değeri, üretim süreci, kullanım alanları, hasat dönemi ve yöntemleri, doğal yetişme alanları ile yasal çerçevesi ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yerel üreticiler tarafından getirilen farklı salep orkidesi türlerini de yakından inceleme imkânı buldu.

“Üreticilerimizin her zaman yanındayız”

Eğitimle ilgili değerlendirmede bulunan Ziraat Mühendisi Leyla Sakaroğlu, salep üretiminin A’dan Z’ye ele alındığını belirtti. Eğitimin soru-cevap şeklinde ilerlediğini vurgulayan Sakaroğlu, yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, üretime yönelik her çalışmanın çok kıymetli olduğunu ve üreticilere her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi.

Katılımcılardan teşekkür

Eğitime katılan Nihal Öztürk, salep üretimine yeni başlayacaklar için eğitimin yol gösterici olduğunu ifade ederek tarım eğitimlerine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aysel Kılıç ise sorularına net yanıtlar aldıklarını, eğitimin kendileri için faydalı geçtiğini belirtti.

Aydın’dan katılım

Eğitim için Aydın’dan gelen Esra Yetişkin de bu yıl salep üretimine başladığını, bilgilerini artırmak amacıyla eğitime katıldığını söyledi. Eğitimin kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Yetişkin, emeği geçenlere teşekkür etti.