Son Mühür/ Beste Temel - Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve beraberindeki heyet, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nü ziyaret etti. Heyeti, kurumun İdari İşler Müdürü Mine İşgüder ile köyün kurucusu Dr. Burhan Özfatura karşıladı.

Özel çocuklara akıllı saat desteği

Ziyaret sırasında özel bireylerle yakından ilgilenen heyet, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Digicağ Şirketler Grubu tarafından bağışlanan akıllı kol saatleri çocuklara hediye edildi. Güvenliği artırmayı ve günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlayan bu destek, çocuklar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Engelsiz yaşam masaya yatırıldı

Görüşmelerde engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımı, erişilebilirlik sorunları ve bu alanda yapılması gereken düzenlemeler değerlendirildi. Her bireyin eşit koşullarda yaşama hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Özfatura ile belediyecilik sohbeti

Ziyaret kapsamında Dr. Burhan Özfatura ile bir araya gelen Sinan Bezircilioğlu ve heyeti, geçmiş dönem belediyecilik uygulamaları ve güncel siyasi gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Özfatura, kent hafızasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Engelsiz bir Türkiye için çalışacağız”

Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Engelsiz bir İzmir ve engelsiz bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.