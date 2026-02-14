Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, saha incelemeleri ve koordinasyon toplantısı için gittiği Ödemiş’te ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi’ni ziyaret etti. Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve gazilerle bir araya gelen Tugay, gazilerin kendileri için yüksek manevi değere sahip olduğunu ifade etti. Babasının Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatan Tugay, Ödemiş’te gaziler için bir Gazi Evi yapılmasını istediklerini söyledi.

Koordinasyon toplantısında talimatlar verildi

Başkan Tugay’ın ikinci durağı, Ödemiş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısı oldu. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü ve planladığı projeler ele alındı. Tugay, bürokratlardan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda yol çalışmalarının hızlandırılması, atık su arıtma tesisi için kamulaştırma sürecinin başlatılması ve otogar kavşağının düzenlenmesi konularında talimat verildi. Şiddetli yağışlarda taşkınlara neden olan dereler için kalıcı çözümler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Ekonomik ve tarımsal kalkınma vurgusu

İzmir ve ilçelerinin daha üretken hale gelmesi gerektiğini belirten Tugay, yurttaşlara yeni ekonomik olanaklar yaratmanın önemine dikkat çekti. Tarımsal kalkınmada planlamanın kritik olduğunu vurgulayan Tugay, üreticinin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Birgi ve 712 Sokak için yol takvimi

İnönü Mahallesi 712 Sokak ve Birgi’deki yol düzenleme çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Tugay, Birgi’de yaşanan gecikmenin sit alanı statüsü ve Koruma Kurulu süreçlerinden kaynaklandığını belirtti. Gerekli uzlaşmanın sağlandığını ifade eden Tugay, bahar aylarına kadar yolun tamamen onarılacağını söyledi.

712 Sokak’ta devam eden yağmur suyu ayrıştırma hattının 5 kilometrelik bölümünün büyük kısmının tamamlandığını, kalan bölümün de kısa sürede bitirileceğini belirtti.

Asfalt ve ekip kapasitesi artırılıyor

Bahar aylarında sathi kaplama çalışmalarının başlayacağını açıklayan Tugay, Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçede yoğun yol çalışması yapılacağını ifade etti. İki yeni asfalt plentinin kurulacağı, araç ve ekip sayısının artırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Turan’dan teşekkür

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, ilçedeki altyapı ve yol ihtiyaçlarının çözümü için iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Taleplerin dikkate alındığını belirten Turan, destekleri için teşekkür etti.