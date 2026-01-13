Son Mühür - İstanbul’da dün gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, özellikle kentin kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde yoğunlaştı. Yağışın ardından binaların çatıları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca Tepesi karla kaplandı.
Kar yağışında son durum
Kar yağışı; Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar başta olmak üzere kent genelinde zaman zaman etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası’nda karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini duyurdu.
AKOM'dan uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk ve kar yağışlı havanın akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu. AKOM’un değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Salı akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların -1 ila 4°C aralığında seyredeceği, yağışların il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.”
Yetkililer, kar yağışının etkisiyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.