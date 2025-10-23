İstanbul'da çekilen yeni komedi dizisi Mahsun J, son dönemin dikkat çeken dijital içeriklerinden biri oldu. Dizinin merkezinde kuryelik yapan Mahsun yer alıyor ve ilgi çekici hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Her Cuma günü GAIN platformunda yayınlanan Mahsun J, çekimlerinin İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşmesiyle de öne çıkıyor.

Dizinin hangi semtlerde çekildiği, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve sokaklarında gerçekleştirilen sahnelerle merak konusu hâline geldi. Özellikle Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan ve Üsküdar gibi semtlerde yapılan çekimler, dizinin kent hayatına dair gerçeklik ve çeşitlilik sunmasını sağlıyor.

Mahsun J dizisinin konusu

Mahsun J, İstanbul'da yaşayan ve kuryelik yapan Mahsun'un başından geçen maceraları anlatıyor. Hikâyede Mahsun’un, teslim ettiği bir paketin içinden çıkan gizemli bir anahtar sayesinde “J” isminde bir organizasyona adım atması ile hayatı farklı bir yöne gitmeye başlıyor. Dizi boyunca Mahsun'un karşılaştığı olaylar hem mizahi hem de macera dolu bir anlatımla ekrana geliyor.

Oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca'nın yanı sıra Leyla Tanlar, Bülent Emrah Parlak, Burak Satıbol, Ayşegül Günay ve Hakan Bilgin gibi tanıdık isimler bulunuyor. Bu isimler, dizinin atmosferine dinamik ve renkli bir hava katıyor.

Mahsun J nerede çekiliyor?

Mahsun J’nin sahneleri, İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan birçok semtte geçiyor. Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan ve Üsküdar semtlerinde çekim yapılan dizi, izleyicilere şehrin farklı yüzlerini görme imkanı sunuyor.

Mahsun J’nin çekimlerinin büyük bölümü Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan ve Üsküdar semtlerinde yapıldı. Dizinin Beyoğlu sahneleri hareketli sokaklarda ve renkli mekanlarda geçiyor. Fatih bölümü ise tarihi binalar ve dar sokaklarıyla dizideki geçmişe dair sahnelere fon oluşturuyor. Eyüpsultan daha sakin ve mistik atmosferiyle öne çıkıyor. Üsküdar sahneleri ise Boğaz manzarası ve mahalle kültürüyle dikkat çekiyor.

Mahsun Karaca kimdir?

“Röportaj Adam” olarak da tanınan Mahsun Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı eğlenceli röportajlar ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Mizahi tarzı ve özgün içerikleriyle dikkat çeken Karaca, internet fenomenliği yanında Mahsun J dizisiyle oyunculuk kariyerine de adım attı.

Dizi, klasik komedi yapımlarından farklı olarak şehir hayatını ve İstanbul’un çok yönlü atmosferini izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul'un farklı semtlerinde yapılan çekimlerle diziye hem gerçeklik hem de çeşitlilik kazandırılıyor. Mahsun J, hem hikâyesi hem de mekan seçimleriyle son dönemin merak edilen yapımları arasında yer alıyor.