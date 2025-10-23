Televizyon dizileri son dönemde hem büyükler hem de çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ekranlarda yer bulan çocuk oyuncular, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekiyor. Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar da güçlü oyuncu kadrosu kadar, çocuk oyuncuları sayesinde de gündem oldu.

Özellikle dizinin Hayal karakteri, izleyicilerde merak uyandırıyor. Güller ve Günahlar’ın ilk bölümünden itibaren ön plana çıkan Hayal, ailenin küçük kızı rolüyle hikâyede önemli bir yere sahip. Hayal karakterine genç oyuncu Beren Gençalp hayat veriyor.

Beren Gençalp kimdir?

Beren Gençalp, 2011 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini sürdürürken aynı zamanda küçük yaşlarda oyunculuk dünyasına adım attı. Henüz ilkokul ikinci sınıfa giderken bir oyunculuk ajansına kaydoldu ve bu adım sayesinde kısa sürede setlerle tanıştı. 2019 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Kısa sürede birçok yapımda rol aldı ve yeteneğiyle dikkat çekmeyi başardı.

Çocuk oyuncu, ilk kez Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Melek Çelebi karakteriyle dikkatleri üzerine topladı. Bu dizide Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile birlikte çalışma imkânı buldu. Ardından Fox TV’de yayınlanan Misafir dizisinde Gece karakterini oynadı ve burada da Hazal Kaya ile Buğra Gülsoy gibi isimlerle çalıştı. Şu anda Güller ve Günahlar dizisinde Hayal karakterini canlandırıyor.

Kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı?

Beren Gençalp, 11 Kasım 2011 tarihinde doğdu ve şu an 14 yaşında. Genç yaşına rağmen, oyunculuk kariyerinde hızla yükseldi ve televizyonda önemli projelerde yer aldı. Çocuk yaşında ajansa kaydolup hızla profesyonel set hayatına adım atan Gençalp, kısa sürede izleyiciler tarafından tanınan bir yüz haline geldi.

Kariyerinde rol aldığı diziler arasında Sefirin Kızı ve Misafir başta gelirken, son olarak Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar ile ekranlara geliyor. Hayal karakterindeki performansıyla izleyicilerin ve dizi ekibinin beğenisini kazandı.

Dikkat çeken teknik ayrıntılar

Beren Gençalp, kısa süre içinde üç farklı dizide başrol veya önemli yan karakterlerde yer aldı. Güller ve Günahlar’ın ilk bölümünde elde edilen reytingler, dizinin izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldığını gösteriyor. Özellikle çocuk oyuncuların sayısının artışı, Türk televizyon sektöründe genç yeteneklerin ön plana çıkmasını sağlıyor. 2024 sonu itibariyle, Beren Gençalp’in sosyal medya takipçi sayısı ve izlediği projelerin izlenme oranları da yükselmeye devam ediyor.