AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın yaya geçidinde hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Veli K., tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın serbest bırakılmasına adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla karar verdi. 15 Ağustos 2025'te Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşanan kaza sonrası verilen bu tahliye kararı, Boğa ailesi ve kamuoyunda infiale yol açtı.

Aileden hız iddiası ve 'Olası kast' talebi

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Veli K. ile birlikte Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa ve taraf avukatları katıldı. Zeynep Boğa, babasının ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, sanıktan sonuna kadar şikayetçi olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Zeynep Boğa, babasının trafik kurallarına son derece uyan, nizami bir şekilde yaya geçidinde bekleyen biri olduğunu belirterek, kazanın sanığın pervasızlığı sonucu meydana geldiğini savundu. Kamera görüntülerini incelediklerini ifade eden Boğa, "Yolda fren izinin bulunmadığı, aracın babama hızlı bir şekilde çarptığı kanıtıdır. Görüş alanındaki 170 metrelik mesafeyi 4 saniyede kat eden bir aracın saatte 150 km hızla gittiği anlaşılacaktır," dedi ve resmi hız tespitinin yapılmasını istedi.

Boğa ayrıca, kaza yerinde hız düşürmeye yönelik üç adet uyarı levhası ve yaya geçidi levhası bulunması nedeniyle, suçun taksirle değil, olası kastla işlendiğini düşündüğünü ve bu nedenle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

Sanık: "Bilinçli hareket etmedim, pişmanım"

Tutuklu sanık Veli K., mahkemede önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduğunu savundu. Normal hızla ilerlediğini düşündüğünü belirten sanık, yanından hızla geçen bir araç nedeniyle Ali Boğa'yı fark edemediğini iddia etti. "Ben bilerek isteyerek bunu yapmadım... Kan görmeye bile dayanamam," diyerek yaptıklarından çok pişman olduğunu dile getirdi.

Sanık, psikolojik ve sağlık sorunları yaşadığını, midesinde yaralar çıktığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Fren izi olmamasını ise aracındaki ABS fren sistemine bağladı ve Ali Boğa'yı gördüğünde frene bastığını ancak manevra ile kazayı engelleyemeyecek durumda olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme tahliye şartı koydu, incelemeler devam edecek

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veli K.’nin cezaevinde kaldığı süreyi ve kanundaki cezanın alt/üst sınırlarını dikkate alarak, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleriyle tahliyesine hükmetti.

Yargılamanın sağlıklı ilerlemesi için dosyanın eksikliklerinin giderilmesine karar veren Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu kapsamda, dosyanın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşü beklenecek, ardından sanığın kullandığı aracın olay anındaki hızının tespiti için bilirkişi raporu düzenlenecek. Ayrıca dosya, nihai değerlendirme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek.

Boğa ailesi, verilen tahliye kararına karşı avukatları aracılığıyla bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını açıkladı.