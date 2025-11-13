Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2025 kruvaziyer sezonu, 3 Nisan’da Palau bayraklı Astoria Grande gemisiyle açıldı. Aynı gemi, 12 Kasım’da 634 yolcu ve 436 mürettebatıyla limana gelerek sezonun son seferini gerçekleştirdi.

Bodrum 2025 sezonunda toplam 116 kruvaziyer gemisi ve 138 bin 149 yolcu ağırladı. Geçen yıl 98 gemide 118 bin yolcunun geldiği ilçede gemi ve yolcu sayısında bir kez daha rekor kırıldı.

Bodrum-Kos hattında 137 bin yolcu taşındı

Liman işletmesi verilerine göre yıl boyunca Bodrum-Kos hattında 1078 feribot seferi yapıldı ve 137 bin 848 yolcu taşındı. Kış döneminde de karşılıklı seferlerin devam etmesi planlandı.

12 yeni gemi Bodrum’u rotasına ekledi

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises’ın Malta bayraklı Aroya gemisi sezon boyunca 12 sefer yaptı. Virgin Voyages’a ait Resilient Lady ve Marella Cruises’ın Marella Discovery 2 gemileri de 12’şer seferle limanı ziyaret etti.

Lüks segmentte; Ritz-Carlton grubuna ait Evrima, Ilma, Luminara,

Silversea Cruises’a ait Silver Muse ve Silver Whisper, Bodrum Cruise Port’a uğrayan gemiler arasında yer aldı. Bu yıl ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum’a geldi. Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d'Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral, 2025 sezonunda Bodrum’u ilk kez ziyaret eden gemiler oldu.

Gemilere geleneksel karşılama

Limanı ilk kez ziyaret eden gemiler, geleneksel hâle gelen Bodrum Bandosu eşliğinde karşılandı. Uğurlamalar ise keman dinletisi ile yapıldı.