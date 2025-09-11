Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’de ikiz bebeklerine hamileyken şiddete uğrayıp evden atılan L.S., üç çocuğuyla birlikte hastane koridorlarında yaşam mücadelesi veriyor. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan kadın, bebekleri yoğun bakımda tedavi görürken masrafları karşılamakta zorlanıyor. Eşinin 25 milyon liranın üzerinde mal varlığı bulunduğu iddia edilirken, mahkeme L.S. ve çocukları için aylık toplam 11 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi.

İkiz bebekler yoğun bakımda!

Mağdur L.S., ikiz gebeliği sırasında eşi E.S.’den fiziksel ve psikolojik şiddet gördü. Geliri olmayan kadın, üç çocuğuyla birlikte sokağa bırakıldı. E.S.’nin besicilikten elde ettiği 25 milyonu aşan mal varlığına rağmen, L.S. hiçbir güvencesi olmadan İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yaptı. Yeni doğan ikizler yoğun bakımda tedavi altına alınırken, anne hastane masraflarını ödeyemez hale geldi.

11 bin TL tedbir nafakasına hükmetti!

Menemen Aile Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararında; L.S.’ye 5 bin TL, üç çocuk için ise ayrı ayrı 2 bin TL olmak üzere toplamda 11 bin TL tedbir nafakasına hükmetti . Mahkeme kararında, Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesine dayanarak, tarafların kusur durumunun nafaka takdirinde etkili olmayacağı vurgulandı.

Düşenin dostu olmaz!

L.S. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sadaka verir gibi nafaka verdiler. Rahatsız olduk, emek benim emeğimdi. Maalesef eşim istemedi, hepimizi evden attı. Olay çıktı. Hamilelik günlerimde eşim çok baskı yaptı, psikolojik baskı uyguladı. Kendimi kaybettim, camı kırmaya kalktım. Kızım kurtardı beni. Sonra da ailemi arayıp ‘istemiyorum, çocuk benden değil dedi.

Ben çiftlik hayvancılığı yapıyordum. Her türlü işi yaparım, çalışırım. Şu an çocuklarım yoğun bakımda tedavi görüyorlar. Giderim çok büyük. Oğlum, kızım var. Devletin ve eşimin verdiği parayı sadaka gibi verdiler. Üzüldüm. Düşenin dostu olmaz”

Avukat Üner: Eşi bütün gelirleri kendi üstüne yaptı!

Davacı vekili Avukat Alkan Üner, kararın yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Müvekkilim ikiz gebeyken şiddet sebebiyle evden atıldı. Bu haldeyken en düşük bez parası bile bir paketi 400 TL iken, mahkeme çok komik bir ücrete hükmetti. Müvekkilim 4 çocuğuyla sokakta kaldı. Kirasını ödeyemiyor, konuta gidemiyor, can güvenliği tehlikesi var. Bu 11 bin TL ne kirasına yeter ne geçimine...

Eşi bütün gelirleri kendi üstüne yapmış. Besicilik faaliyetinde birlikte kazandıkları mülkü kendi üzerine almış. 25 milyon liralık servetiyle gününü gün ediyor. Doğumda da hiçbir desteği sağlamadı, eşini yalnız bıraktı”

Tülin Osmanoğulları: Kadınları açlığa mahkum ettiler!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları nafaka kararını eleştirdi. Osmanoğulları, “Bu ay Adalet Bakanı Yılmaz Tunç boşanma davaları ile ilgili ‘çalışma yapıyoruz’ dedi. Ama bu çalışmayı uzun zaman önce başlatmışlardı, bizim mücadelemiz sayesinde ötelediler. Türkiye’de boşanma davaları uzun sürüyor, nafaka davaları da uzun yıllar devam ediyor. ‘Mal ve nafaka sonra görülsün’ deniliyor. Bu ne demek? Kadınları ve çocukları ölüme, açlığa mahkum ettiler demek” dedi.

Verilen nafaka mama parası bile değil!

İstanbul Sözleşmesi’nin amasız fakatsız uygulanmasını gerektiğinin altını çizen Osmanoğulları, “İstanbul Sözleşmesi, kız ve erkek çocuklarını eşit okutun, kadınlara istihdam sağlayın, eşitlik olsun diyor. Ama siyasi iktidar ‘öncelik ailedir’ diyerek kadınları şiddet gördükleri ailelere mahkum bırakıyor. Bu kadın arkadaşımızın ekonomik özgürlüğü olsa çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayabilir, 3–5 kuruş nafakaya mahcup olmazdı.

Bu verilen nafaka mama parası bile değil. Bu anne çocuklarıyla ne yapacak? Çocuk başına 2 bin lira neye yeter? Ev kiralarının en ucuz 20 bin lira olduğu bir ülkedeyiz. Açlık sınırı 80 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. İkiz bebekleri olan yeni doğum yapmış bir anne nasıl çalışabilir? Hiçbir şekilde çalışamaz” ifadelerine yer verdi.

Kadınlar ekonomik özgürlükleri olmadığı için…

Ağustos ayında 29 kadın cinayeti, 28 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Kadınlar ekonomik özgürlükleri olmadığı için şiddet gördükleri evlerde kalıyor ve orada öldürülüyorlar. Yılmaz Tunç’un hazırladığı düzenleme erkeklere neredeyse ‘üç defa boş ol’ deme hakkı verecek. Sonra da kadınları ve çocukları açlığa mahkum edecek. Türkiye’de kadınlar sadece fiziksel ve psikolojik değil, boşanma davaları sırasında ekonomik şiddete de maruz kalıyor. Çocuk başına verilen 2 bin lira ne mama parası ne bez parası bile ediyor.”