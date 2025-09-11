Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, personel alım süreçlerine şeffaflık ve liyakat ilkelerini getiren yeni bir sistem başlattı. Meslek Fabrikası bünyesinde belirli alanlarda eğitim alan kursiyerler, artık 'Nitelikli İstihdam Havuzu'na dahil edilerek belediyenin personel ihtiyaçları bu havuzdan karşılanacak. Uygulama, İzmir'deki iş arayan vatandaşlara eşit fırsatlar sunarak istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İlk eğitimler başladı: Uzmanlık alanları belirlendi

Yeni sistem kapsamında ilk olarak üç farklı branşta eğitimler duyuruldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı için bahçe bakımı, sulama ve budama; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı için parke taşı ve bordür ustalığı; Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı için ise sıvacılık eğitimleri için kayıtlar alınmaya başlandı. Başvurular için en az 18 yaşında ve okuryazar olma şartı aranıyor. Eğitim süreleri uzmanlık alanına göre farklılık gösteriyor: Parke taşı ve bordür ustalığı 50 saat, sıvacılık 70 saat, bahçe bakımı, sulama ve budama ise 90 saat sürecek. Tüm eğitimlerin müfredatına iş sağlığı ve güvenliği ile kurum kültürü dersleri de dahil edildi. Adaylar, 15 Ekim'e kadar başvurularını online olarak yapabilecekler.

Şeffaflık ve liyakat ön planda

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, uygulamanın Başkan Cemil Tugay'ın şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerine dayandığını belirtti. Kapı, yetiştirilen nitelikli insan kaynağının, alacakları uluslararası geçerliliğe sahip MEB onaylı sertifikalarla doğrudan Nitelikli İstihdam Havuzu'na gireceğini vurguladı. Bu sayede, belediyenin personel ihtiyacı oluştuğunda bu havuzdaki potansiyel adaylarla görüşülerek işe alım süreçlerinin çok daha adil ve objektif bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

İşe alım süreci bağımsız komisyon ve kurul tarafından denetlenecek

Nitelikli İstihdam Havuzu'ndan yapılacak personel alımlarının, Başkan Tugay tarafından kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi İstihdam Komisyonu tarafından yönetileceği bildirildi. Bu komisyon, adayların liyakat ve objektif kriterlere göre değerlendirilmesini sağlayacak. Sürecin güvenilirliğini artırmak amacıyla, işe alım aşamaları İzmirli vatandaşlardan oluşan bağımsız bir İzleme Kurulu tarafından denetlenecek. Bu çok katmanlı denetim mekanizması, personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçmeyi ve en uygun adayların seçilmesini hedefliyor. Proje, hem iş arayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı açarken hem de belediyenin insan kaynakları yönetiminde modern ve örnek bir model oluşturmayı amaçlıyor.