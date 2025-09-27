Son Mühür - Suriye devlet haber ajansı SANA’nın verdiği bilgiye göre, eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Haberde, “Beşar Esad hakkında 2011 yılında Dera’da yaşanan olaylarla ilgili suçlamalar nedeniyle gıyabında yakalama emri çıkarıldı” denildi. Geçen yıl Kasım ayında Suriye’de silahlı muhalif gruplar ordu mevzilerine büyük çaplı saldırılar düzenlemiş, 8 Aralık’ta ise başkent Şam’a girmişlerdi. Beşar Esad, devlet başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etti ve 10 Aralık’ta geçiş hükümetinin kurulduğu duyuruldu.

Neler yaşandı?

2011 Mart ayında Suriye’de hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Ülkenin büyük şehirlerinde eş zamanlı olarak Beşar Esad karşıtı gösteriler yapılmıştı. Dera, Suriye hükümeti ile muhalifler arasındaki en önemli çatışma noktalarından biri olmuştu. Suriye Silahlı Kuvvetleri, şehirde “terörle mücadele” operasyonu düzenleyerek protestoları bastırmayı başarmıştı. Dera’daki şiddet olaylarında birçok kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.