ABD, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin’e destek ve İsrail karşıtı protestoya katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun vizesini iptal etme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiğini belirterek, eylemlerinin “pervasız ve kışkırtıcı” olduğunu savundu.

“Gazze’de yaşananlar soykırım”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, protestoda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananları “kelimenin tam anlamıyla soykırım” olarak nitelendirdi.

Petro, konuşmasında Filistin halkının yok edilmesinin amaçlandığını belirtti ve ABD askerlerine seslenerek “İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump’a boyun eğmeyin” ifadelerini kullandı.

Protestoda, Pink Floyd’un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da yer aldı. Waters ve Petro, Times Meydanı’nda düzenlenen gösteride Filistin’e destek verirken İsrail’i protesto etti.