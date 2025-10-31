Son Mühür- Kira gelirinden vergi avantajının azaltılması, noter işlemlerine zam, serbest meslek sahiplerine yıllık harç uygulamasının kapsamının genişletilmesi detaylarıyla öne çıkan yeni vergi düzenlemesinde gözden kaçan bir detaya iktisatçı Mahfi Eğilmez dikkat çekti.

''Herkes torba yasayla getirilen vergi düzenlemelerine yoğunlaşmışken değerli araştırmacı – gazeteci Çiğdem Toker bir başka önemli noktaya dikkat çekti'' hatırlatmasında bulunan Eğilmez,

''Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tasarısının 31’inci maddesindeki düzenlemeyle iç borçlanma yapma yetkisi veriliyor.



Hazine birliğini bozacağız...



Bu düzenlemeyle Hazine Birliği, Bütçe Birliği gibi kamu maliyesinin en temel ilkeleri arasında yer alan kamu kesimi adına borçlanmanın tek yetkilisi olması gereken Hazine’nin yanında Türkiye Varlık Fonu’ndan sonra şimdi de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı borçlanma yapma yetkisi almış olacak.

Görev zararına dikkat...



Üstelik Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu iç borçlanmayı kamu bankalarından yapacak ve piyasa koşullarına göre daha avantajlı maliyetlerle yapacak.

Böylece Hazine Birliğini bozmakla kalmayacağız geçmişin görev zararı uygulamasına da yeniden yelken açmış olacağız.'' uyarısında bulundu.

