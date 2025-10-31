Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Karara göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler artık destek kapsamı dışında kalacak.

Yüksek tüketim yapan abonelere destek yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeyle birlikte, yıllık 4 bin kWh’in üzerinde elektrik tüketen aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Bu limitin aşılması durumunda, ilgili abonenin elektrik faturasına herhangi bir devlet katkısı veya indirim uygulanmayacak.

984 TL üzerindeki faturalar destek kapsamı dışında

Yeni düzenlemeye göre, aylık elektrik faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan aboneler destek dışında kalacak.

Düzenleme abonelerin yüzde 6’sını etkileyecek

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, yeni uygulama abonelerin yaklaşık yüzde 6’sını etkileyecek. Buna göre, Türkiye genelinde elektrik tüketimi ortalamanın üzerinde olan sınırlı bir kesim, 2026 itibarıyla destek kapsamı dışına çıkmış olacak.

Yeni limit 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni limit 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.