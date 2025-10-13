Son Mühür- Emlak rayiç bedellerinin 2026'dan itibaren fahiş artacağına dair haberler iktidar kanadını harekete geçirmiş, artış oranına sınır getirilmesi için çalışma yapılacağı duyurulmuştu.

Emlak vergilerine direk etki edecek olan artış oranıyla ilgili rakamlar merakla beklenirken Hazine eski Müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez,

''Gelen bilgilere göre emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesinin yapılacağı ancak emlak vergisi artırımlarına sınırlama getirileceği yolunda düzenleme hazırlığı varmış.'' hatırlatmasında bulundu.



Lüks konut vergisi kalkmalı...



''Bu yanlış bir yöntem olur.'' diyen Eğilmez,

''Doğrusu en baştan da söylediğim gibi emlak vergisi ve alım satımında alınan tapu harcı oranlarının düşürülmesi ve rayiç bedelle ilişkisinin sağlanması, lüks konut vergisinin kaldırılmasıdır. Aksi takdirde rayiç bedellerin gerçek düzeylere çıkarılmasının anlamı kalmaz.

Haksız edinilen, açıklanamayan servetlerden, gizlenmiş gelirlerden vergi almanın yolu beyan edilmiş olanlardan daha fazla vergi almak değil beyan dışı, kayıt dışı kalmış gelirleri ve servetleri yakalayıp onlardan vergi almaktır.

Bunun da tek yolu servet ve gider beyanını yasalaştırmaktan geçer. Elde ettiği gelirle, edindiği serveti ve yaptığı giderleri açıklayamayanlardan vergi almanın, onları kayda sokmanın yolu budur.'' mesaj verdi.