Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Bak, "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı," şeklindeki mesajıyla milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği maddi destek başvurularının startını resmen verdi.

Başvurular için son gün 17 Ekim: Süreç e-Devlet üzerinden

Bakan Osman Aşkın Bak, paylaşımında öğrencilere başvuru sürecine dair kritik bir takvim bilgisi de sundu. Buna göre, burs ve öğrenim kredisi başvuruları tamamen dijital ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilecek. Öğrencilerin, bu önemli imkândan faydalanmak için başvurularını en geç 17 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Belirtilen bu süre, başvuru yapmak isteyen tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olup, son dakikada oluşabilecek yoğunluğa karşı öğrencilerin erken hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

Öğrencilerin beyanları titizlikle incelenecek

GSB tarafından sunulan burs ve krediler, öğrencilerin barınma, temel ihtiyaç ve eğitim giderlerini hafifletmede büyük rol oynuyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik durum, sosyal çevre ve akademik başarı gibi bilgiler, kamu kurumları aracılığıyla büyük bir titizlikle inceleniyor. Bu sayede, kamu kaynaklarının gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve akademik başarı gösteren öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Öğrenciler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekleri başvurularında kimlik bilgileri, eğitim bilgileri ve varsa özel durumlarını (şehit/gazi yakını, engellilik durumu gibi) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla yükümlüler. Yanlış ya da eksik bilgi beyanının, başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabileceği uyarısı Bakanlık tarafından her dönem yapılmaktadır. Bu süreç sonunda hak kazanan öğrencilere, kriterlere bağlı olarak geri ödemesiz burs ya da geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis edilecek ve ödemeler eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte başlayacak.