Son Mühür / Beste Temel - Karşıyaka, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın en kritik direnişlerinden birine ev sahipliği yapan tarihi bir buluşmaya tanıklık etti. Karşıyaka Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Magosa Kahramanı Anlatıyor” başlıklı konferans, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programın odak noktasında, 1974 yılındaki harekâtın sembol isimlerinden biri olan emekli Kurmay Kıdemli Albay Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kalelioğlu vardı. İSKEM Başkanı emekli binbaşı İsmail Erkan’ın moderatörlüğünde ilerleyen söyleşide, vatan sevgisi ve bağımsızlık azmi ekseninde Magosa’da yazılan destan tüm detaylarıyla ele alındı.

Bir ay boyunca amansız mücadele

Konferansta söz alan Oğuz Kalelioğlu, Magosa savunması sırasında yalnızca 250 mücahit ve yerel halkla birlikte, kendilerinden sayıca katbekat üstün olan 8 bin kişilik Rum kuvvetine karşı bir ay boyunca verdikleri amansız mücadeleyi anlattı. Şehrin Türk tarafında kalmasını sağlayan stratejik hamlelerin yanı sıra bir milletin var oluş iradesini katılımcılarla paylaşan Kalelioğlu, akademik kimliğiyle de tarihi olaylara ışık tuttu. Ankara Üniversitesi’nden aldığı “Tarih Doktoru” unvanıyla o günlerin stratejik ve siyasi önemini derinlemesine analiz eden emekli albay, konuşmasının ardından Karşıyakalı okurları için kitaplarını imzaladı.

‘Bir kez daha minnetle anıyoruz’

Kentin protokol üyelerini ve vatandaşları bir araya getiren etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Murat Ilgın, KKTC Muavin Konsolosu Alp Buğra Bahadır Gültekin, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen ve çok sayıda gazi katıldı.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yakın tarihimizin en şanlı direnişlerinden birine bizzat liderlik eden emekli Kurmay Albay Sayın Oğuz Kalelioğlu’nu Karşıyakamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisinin Magosa’da gösterdiği direniş, Türk milletinin bağımsızlık sevdasının ve sarsılmaz inancının somut bir nişanesidir. Birikimini bizlere aktaran konuğumuza, bu kıymetli paylaşımları ve bizlere kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnetle anıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk” mesajı verdi.

Gecenin en anlamlı mesajlarından biri de bizzat Oğuz Kalelioğlu’ndan geldi. Atatürk’ün kahramanlarını unutan milletlerin geleceğine dair uyarısını hatırlatan Kalelioğlu, bu anlamlı buluşma için yerel yönetime ve gaziler derneğine teşekkür etti. Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşcı da barış temennisiyle organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını sundu. Karşıyakalılar, yakın tarihin bu en özel sayfalarından birini bizzat yaşayan bir tanıktan dinleyerek milli hafızalarını tazelemiş oldular.