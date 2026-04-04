Osman Günden / Son Mühür - MW Phokaia Beach Resort Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde; Foça Belediyesi’nin desteği, Türkiye Yelken Federasyonu, Yeni Foça Yelken Spor Kulübü ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) işbirliği, Mark Warner Phokaia Beach Resort ana sponsorluğunda, Aliağa Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) ve Menemen Ticaret Odası (MENTO) başta olmak üzere çevre ilçe kurum ve kuruluşları ile sponsor kişi ve firmaların katkılarıyla 3–9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Coşkulu açılış...

Mark Warner Phokaia Beach Resort ve Yeni Foça Rüzgar Sörfü Yelken ve Spor Kulübü ev sahipliğinde Foça’da düzenlenen Techno293 Dünya Şampiyonası, gerçekleştirilen açılış töreniyle resmi olarak başladı.

20 ülkeden 400 sporcu

Açılış törenine 20 ülkeden 400 sporcunun yanı sıra; Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Şahin, Techno 293 Sınıf Birliği Başkanı Benoit Treguilly, MW Phokaia Beach Resort Yönetim Kurulu Üyesi; Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, TYF Asbaşkanı Murat Şener, TYF Rüzgâr Sörfü Slalom Sınıf Komitesi ve Yeni Foça Rüzgar Sörfü Yelken Spor Kulübü ev Başkanı Nadir Nizam, TYF Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Akın ile sporcular ve yelkenseverler katılım gösterdi.

Başarılar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Müzik Bandosu ve Menemen Ticaret Odası folklör ekibinin gösterisiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. ETİK Başkanı Mehmet İşler, TYF Başkanı Özlem Akdurak, Techno 293 Sınıf Birliği Başkanı Benoit Treguilly, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın konuşmalarında, bu organizasyonda emeği geçenlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek sporculara şampiyonada başarılar dilediler. Foça'nın bir hafta boyunca bu organizasyon ile tanıtılacağını, spor turizminin kente katkılarını vurguladılar.

Sporcular sahnede..

Yağan yoğun yağmur nedeni ile kortej iptal edildi. Sporcular sahnede tanıtıldı.

Ülkeler alfabetik sıraya göre sahneye davet edildi.

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hong Kong Çin, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye takımları, ülkelerine ait popüler müzikler eşliğinde tek tek sahneye çıktı. Takımların coşkusuna davetliler ve gönüllüler de eşlik etti. Türkiye Tarkan şarkısı ile sahneye çıkınca bütün salon ayakta şarkıya eşlik ederek, sporcularımıza destek oldu.

Start verildi. Yarış başladı...

Ülkelerin tanıtımının ardından, TYF Başkanı Özlem Akdurak ve Techno 293 Sınıf Birliği Başkanı Benoit Treguilly, sembolik açılış seremonisiyle yarışların startını verdi.