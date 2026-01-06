Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunu görüşmeye başladığı bildirildi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan şirketleriyle yazışmaların başladığını ve süreceğinini söyledi. Yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Başkan Trump adına bu görüşmelere öncülük edeceğini ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan Trump’ın da vurguladığı üzere, Venezuela’daki yeni yatırım ve fırsatlar için Amerikan petrol şirketleriyle iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Neler yaşandı?

ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yapılan askeri müdahale ve Maduro’nun kaçırılarak ABD’ye getirilmesinin ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkenin petrol sektörüne “yoğun şekilde” dahil olacaklarını duyurmuştu. Trump, “ABD’nin büyük petrol şirketlerini Venezuela’da devreye sokacağız; milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için gelir sağlamaya başlayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.