Canlı yayınlanarak dünya gündemine taşınan operasyon yakından izlenmeye devam ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, yöneltilen tüm suçlamaları reddederek “Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum” ifadelerini kullandı.

Duruşmanın ardından tekrar cezaevine götürülen Maduro’nun tutulacağı hücre kameralara yansıdı. tv100’de yayımlanan görüntülerde, hücrede pencere bulunmadığı ve hijyen şartlarının yetersiz olduğu dikkat çekti. Tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü bir üne sahip olduğu belirtilirken, Maduro’nun 17 Mart’ta yapılacak ikinci duruşmasına kadar burada kalacağı ifade edildi.