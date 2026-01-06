Son Mühür - ABD’nin geçtiğimiz cumartesi Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonun ardından New York’a götürülen Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein’ın baktığı duruşmaya Maduro, ayakları kelepçeli şekilde getirildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart’ta yapılacağını açıkladı.
Maduro mahkemede ne dedi?
Canlı yayınlanarak dünya gündemine taşınan operasyon yakından izlenmeye devam ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, yöneltilen tüm suçlamaları reddederek “Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum” ifadelerini kullandı.
Kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Duruşmanın ardından tekrar cezaevine götürülen Maduro’nun tutulacağı hücre kameralara yansıdı. tv100’de yayımlanan görüntülerde, hücrede pencere bulunmadığı ve hijyen şartlarının yetersiz olduğu dikkat çekti. Tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü bir üne sahip olduğu belirtilirken, Maduro’nun 17 Mart’ta yapılacak ikinci duruşmasına kadar burada kalacağı ifade edildi.
tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Maduro’nun 17 Mart’a kadar kalması öngörülen cezaevi hücresini detaylarıyla aktardı. Yeşiltepe, hapishaneyi şu sözlerle tanımladı:
"Buradan daha güvenlikli ve daha rahat bir cezaevine nakledilmesi bekleniyor. Mart ayına kadar burada tutulması gerçekten çok sıkıntılı olabilir. Şöhreti kötü bir yerleşke burası. Burası temsili olarak gösteriliyor. İçindeki hücreler bu şekilde. Habercilik faaliyeti içerisinde o yıllarda görüntüledik. Penceresi yok. Küçük pencereler hücre aralarındadır. Yapı hemen hemen böyle bir şey."