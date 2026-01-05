Son Mühür - ABD tarafından esir alındığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babası ve Cilia Flores’in ABD öncülüğündeki operasyonla gözaltına alınmasının ardından, iktidar cephesi içinde yaşanabilecek olası ihanetlere karşı uyarıda bulundu.

''Tarih bunu açığa çıkaracak''

Çevrim içi paylaşılan bir ses kaydında konuşan Maduro Guerra, sorumluların tarih önünde açığa çıkacağını ifade etti. Bu açıklamalar, babasının etrafında şekillenen Chavismo hareketi içinde olası iç ayrılıklara işaret etti:

"İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak"

Çağrı yaptı

La Guaira eyaletinden milletvekili olan ve iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti’nin (PSUV) önde gelen isimleri arasında yer alan Maduro Guerra, destekçilerine birlik çağrısında bulundu. Parti kadroları ve tabanın 4 ve 5 Ocak’ta seferber edilmesini isteyen Guerra, siyasi toparlanmanın hızlandırılması ve moralin diri tutulmasının kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca “dış saldırılara” karşı siyasi ve askeri koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Öfke ve acıya rağmen mücadelenin sokaklarda süreceğini belirten Guerra, “Bizi zayıf görmek istiyorlar. İyiyiz, sakiniz. Halkın arasında olacağız. Canımız yanıyor, öfkeleniyoruz ama başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.