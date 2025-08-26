Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi konuşlandırma kararına sert tepki gösterdi. Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yasaklı madde politikalarına eleştiri

Maduro, Washington yönetiminin yasaklı maddeyle mücadele stratejisini hedef alarak, “Eğer ABD gerçekten yasaklı maddeye savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında ve Kolombiya ile Orta Amerika’daki trafiği yöneten mafyalara karşı yapmalı. Bu mafyaların kim olduğunu çok iyi biliyorlar.” dedi.

Afganistan, Irak ve Libya’ya “terörizm” bahanesiyle müdahale edildiğini hatırlatan Maduro, “Şimdi bizi narkotik kaçakçılığıyla suçluyorlar. Oysa Venezuela’nın toprakları temizdir. Devletimiz, hükümetimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemizdir.” diye konuştu.

“Asıl sevkiyat Pasifik’ten”

ABD’nin Karayipler’de askeri konuşlanma planına da değinen Maduro, yasaklı madde sevkiyatının büyük bölümünün Pasifik Okyanusu üzerinden yapıldığını belirtti. ABD’deki yüksek yasaklı madde kullanım oranına dikkat çekerek, “Kuzey Amerika toplumu dünyada en yüksek yasaklı madde kullanımına sahip. Bu nedenle ‘yasaklı maddeye karşı savaş’ politikası başarısızdır.” ifadelerini kullandı.

“Tehdit hepimizedir”

Bağımsızlık vurgusu yapan Maduro, “Bazıları tehdidin yalnızca Venezuela’ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa bu, hepimize yöneliktir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.” dedi.

Kolombiya ile iş birliği mesajı

Yasaklı madde örgütleriyle mücadele konusunda Kolombiya ile sürekli iletişim hâlinde olduklarını söyleyen Maduro, bu alanda her zaman iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.