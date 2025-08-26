Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump, ABD merkezli teknoloji şirketlerini hedef alan ülkelere karşı yeni bir ticaret tehdidinde bulundu. Trump, dijital hizmet vergileri ve benzeri ayrımcı düzenlemeler uygulayan ülkelere ek gümrük vergileri getireceğini ve kritik teknolojilerin ihracatını kısıtlayacağını duyurdu. Bu hamle, uluslararası ticarette yeni bir gerilime yol açabilir.

Dijital vergilere karşı yeni bir cephe

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, dijital hizmet vergileri, dijital pazar düzenlemeleri ve benzeri uygulamaların Amerikan teknoloji firmalarına zarar vermek veya ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlandığını belirtti. Bu politikaların, Çin’in büyük teknoloji şirketlerine haksız avantajlar sağladığını savunan Trump, bu duruma derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, bu tür ayrımcı uygulamalara başvuran ülkelere net bir uyarıda bulundu. Göreve gelmesi halinde bu uygulamalara son vermeyen ülkelerin ABD'ye yaptıkları ihracata ek gümrük vergileri uygulayacağını ve yüksek koruma altındaki kritik teknolojiler ile çiplere ihracat kısıtlamaları getireceğini açıkladı.

"Amerika artık bir 'Paspas' değil"

Açıklamasında küresel ticaret ortaklarına meydan okuyan Trump, ABD ve şirketlerinin artık dünyanın "kumbarası" ya da "paspası" olmadığını söyledi. Ülkelerin haksız kazanç sağladığı dönemin sona erdiğini vurgulayan eski Başkan, "Amerika'ya ve muhteşem teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız!" ifadeleriyle sert bir mesaj verdi.