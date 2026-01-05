Son Mühür- ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan operasyonunun ardından jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimi beklentilerinin sürmesi, haftanın ilk işlem gününde değerli metallere alım getirdi. Altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyumda yükselişler izlendi.

Ons altın haftaya primli başladı

Geçen haftayı yüzde 4,44 kayıpla 4.332 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya toparlanma eğilimiyle girdi. İlk işlemlerde 4.421 dolara kadar yükselen ons altın, TSİ 06.10 itibarıyla 4.410 dolar civarında dengelendi. Cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,8’lik artış kaydedildi. Ons altın, geçen yılın son haftasında 4.550 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

Gram altın 6.100 TL seviyesinde

Yurt içinde gram altın, 5 Ocak 2026 itibarıyla 6.100 TL’den işlem görmeye başladı. Gram altın geçen haftayı 5.993 TL’den kapatmıştı. Spot piyasada gram altın için görülen en yüksek seviye 6.281 TL olarak kayıtlara geçmişti. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.450 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.540 TL seviyesinde oluştu.

Venezuela gelişmesi güvenli liman talebini artırdı

ABD’nin Maduro’yu hedef alan operasyonunun ardından jeopolitik tansiyon yükselirken, piyasalarda güvenli limanlara yönelim güç kazandı. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, geçici liderlik görevini üstlendiğini açıklarken, Nicolas Maduro’nun hâlen devlet başkanı olduğunu savundu. Bölgedeki belirsizlik, küresel piyasalarda risk algısını yukarı taşıdı.

Faiz indirimi beklentileri altını destekliyor

Jeopolitik risklerin artmasının yanı sıra Fed’den faiz indirimi beklentilerinin korunması, merkez bankalarının alımları ve ETF girişleri altındaki yükseliş trendini destekliyor. Altın, geçen yılı yüzde 64 artışla tamamlayarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetmişti. Ons altın, 26 Aralık 2025’te 4.549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Fed mesajları ve veriler yakından izleniyor

Piyasalar, Fed’in bu yıl en az iki faiz indirimi yapacağı beklentisini sürdürürken, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, önceki yoğun gevşeme döneminin ardından yeni indirimlerin “bir süre uzak” olabileceğini ifade etti. Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Fed’in faiz patikası açısından kritik görülüyor.

Diğer değerli metallerde de yükseliş

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 4,4 artışla 75,82 dolara yükseldi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile rekor kırmış, geçen yılı ise yüzde 147 artışla tamamlamıştı. Spot platin yüzde 2,2 yükselişle 2.190,55 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,8 artışla 1.667,45 dolar seviyesine yükseldi.